GolfTopia sort en Accès Anticipé

Publié le Lundi 20 juillet 2020 à 11:00:00 par Riwan Hervouet

De la baston contre de l'herbe

GolfTopia est le nouveau jeu du studio indépendant MinMax Games, et qui passe le 21 juillet en accès anticipé. Le concept du jeu est simple : créer et gérer votre golf du futur.Vous aurez donc la possibilité de créer des parcours de golf en contrôlant chacun de leurs aspects. Il vous faudra également satisfaire vos clients et leur donner une bonne opinion de votre club sur la durée. Vous aurez aussi l’opportunité de combattre votre plus grand ennemi : les mauvaises herbes.