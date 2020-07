Crysis Remastered et son rendu sur Switch

Publié le Lundi 20 juillet 2020 à 10:15:00 par Riwan Hervouet

Convainquant pour les fans ?

Crytek et Nintendo ont récemment publié une vidéo montrant ce que rend Crysis Remastered sur Nintendo Switch. Même si le rendu est très joli, c’est toujours un rendu sur Switch, c’est-à-dire avec un écran de 720p, ce qui n'offrira très probablement pas la plus belle des versions.Un Remastered qui a semble-t-il du mal à plaire aux fans de la série, pour l’instant du moins, et qui a poussé le studio à reporter la date de sortie de cette édition.Voici la vidéo de démonstration :