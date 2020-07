Kill it with Fire sort le 13 août

Publié le Lundi 20 juillet 2020 à 09:30:00 par Riwan Hervouet

Brûlez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens

Le studio tinyBuild nous annonce la sortie de leur prochain jeu : Kill It With Fire qui sera disponible le 13 août sur Steam pour 12,49 €.Le jeu vous propose une aventure à la première personne en tant qu’exterminateur d’araignées. Il vous faudra donc user de votre habilité et des armes à votre disposition afin de tuer toutes les bestioles présentes.Vous aurez accès à près d'une dizaine d'armes, en plus des objets que vous pourrez trouver pour les balancer dans la tronche de ces saletés à huit pattes. Comme vous aurez la possibilité d’utiliser un lance-flamme, ou autres armes incendiaires, un travail particulier a été accordé sur les flammes.