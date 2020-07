Paper Mario : The Origami King est disponible !

Publié le Lundi 20 juillet 2020 à 09:45:00 par Théo Valet

Emballé, c'est plié

On vous a déjà parlé de Paper Mario : The Origami King ces deux derniers mois, le titre est dès à présent disponible pour votre plus grand plaisir.



Pour vous rappeler le contexte, le roi Origami s'empare du château de Peach et l'enroule dans cinq serpentins. Votre mission en tant que Paper Mario sera de dérouler ces serpentins afin de sauver Peach une nouvelle fois. Pour ce faire, vous serez aidé de plusieurs alliés dont certains vraiment imprévus, tels que Bowser. Vous allez traverser bien des paysages remplis de mini-jeux, de puzzles et d'énigmes pour affronter bon nombre d'ennemis et réussir votre mission.



Comme dit dans le précédent article sur le sujet, le combat est un peu spécial. Il prend place dans une arène où vous pouvez placer les ennemis comme bon vous semble afin de leur mettre de gros combos. Pour ce faire, vous aurez des anneaux à tourner pour changer la disposition de l'arène. Le principe est le même avec les mini-boss, bien que cette fois-ci vous devrez vous servir de ces anneaux pour vous créer un chemin vers eux.



Le jeu est disponible en digital sur le Nintendo eShop ou en version boîte pour 59,99€.