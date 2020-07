Top 10 des ventes Steam de la semaine

Publié le Lundi 20 juillet 2020 à 10:00:00 par Riwan Hervouet

Kojima remporte l'Or et le Bronze !

Death Stranding

Valve Index VR Kit

Death Stranding

Far Cry 5

Sea of Thieves

Halo: The Master Chief Collection

Satisfactory

F1 2020

No Man's Sky

Neon Abyss

Ah, le lundi, une nouvelle semaine qui commence, et un nouveau classement des meilleures ventes Steam ! Je suis sûr que vous l’attendiez avec grande impatience !Mes collègues avaient souligné l’apparition soudaine du Valve VR Index Kit, et sa disparition quasi immédiate. Eh bien grande nouvelle, il est de retour en bon numéro deux, derrière et devant l’incroyable Death Stranding de Kojima.On s’est posé beaucoup de questions et on a eu le droit à de longs débats à coups de batte de baseball devant ce classement absurde. Mais j’ai ma théorie, et elle est assez simple à comprendre, elle : les gens sont des cons. Voilà. C’est facile, et clair.Voici le classement tant attendu :