La Pat'Patrouille revient en jeu vidÃ©o

Publié le Lundi 20 juillet 2020 à 10:45:00 par Théo Valet

Euuuh... Waf ?

Bandai Namco et Outright Games en partenariat avec Nickelodeon annoncent un nouveau jeu Pat'Patrouille : La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée. Il sera disponible le 6 novembre prochain sur Switch, PS4, Xbox One et PC en digital.Vous pourrez jouer en coopération avec vos amis dans des missions héroïques où vous incarnerez votre chiot préféré et utiliserez ses super-pouvoirs. Vous allez pouvoir explorer tous les recoins de la vaste ville de la Grande Vallée. Toujours en coopération, des mini-jeux sont également prévus.La bande-annonce juste ici :