Le DLC ''Hertek'' pour Warhammer 40 000 est disponible

Publié le Lundi 20 juillet 2020 à 10:30:00 par Théo Valet

Quand les curés se mettent à la technologie

Dans ce DLC pour le jeu Warhammer 40k qui arrive enfin sur console, vous suivez l'Adeptus Mechanicus, un groupe de prêtres maîtrisant la technologie la plus avancée de l'Impérium. L'histoire du DLC est écrite directement par Ben Counter, l'auteur dédié à cette faction de Warhammer. Vous aurez accès à 5 nouvelles missions, ainsi qu'un nouveau système de combat (forcément avec une nouvelle classe). Il y aura en plus plein de nouvelles choses à débloquer comme de nouvelles disciplines, troupes et puissance de feu.Une édition est prévue pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, elle se nomme Warhammer 40000 : Mechanicus et comprend le jeu de base plus le fameux DLC Hertek. Tout est déjà disponible sur PS4, Xbox One et Switch, il ne vous reste plus qu'à passer à la caisse.