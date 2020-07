Destiny 2 : Beyond Light pour novembre

Publié le Lundi 20 juillet 2020 à 11:30:00 par Riwan Hervouet

Du crunch en perspective...

La nouvelle extension de Destiny 2 : Beyond Light avait une sortie initialement prévue pour septembre, mais sera finalement reportée pour le 10 novembre.Cette extension sera le 1er opus d’une nouvelle trilogie d’extensions, et le début d’une nouvelle période pour Destiny 2.Davantage d’informations concernant Beyond Light devraient arriver dans les semaines qui suivent.