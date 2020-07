Kandagawa Jet Girls arrive cet été pour vous rafraîchir

Publié le Lundi 20 juillet 2020 à 11:15:00 par Théo Valet

Des filles à forte poitrine, beaucoup d'eau et un peu de jet-ski

Kandagawa Jet Girls est un jeu de course de jet-ski avec en plus une notion de shooter. C'est aussi un concours de qui a la plus grosse... poitrine, et de qui le montre le mieux, mais bon c'est japonais, c'est kawaii donc tout est pardonné.Il y a bel et bien une histoire pour ce jeu, en plus. Vous incarnez Rin Namiki qui suit les traces de sa mère pour devenir à son tour une pilote de jet-ski. Elle va devoir affronter toutes les plus grandes équipes aux côtés de son amie et coéquipière afin se faire une place dans ce monde "impitoyable".Un mode libre sera disponible afin de faire des courses normales. Si vous voulez affronter d'autres joueurs, un mode compétitif en multijoueur à 4 est aussi disponible. Dans ces courses, vous devez arriver au bout, et pour vous aidez, vous aurez la possibilité de retarder l'adversaire avec diverses armes qui envoient de l'eau.Vous pourrez en plus personnaliser vos véhicules ainsi que vos pilotes pour qu'ils vous correspondent le mieux.Le jeu sera disponible le 25 août en digital sur PS4 et PC. En attendant voici la bande-annonce, et un conseil, baissez le son.