Atelier Rayza 2 : Lost Legends & The Secret Fairy annoncé

Publié le Mardi 21 juillet 2020 à 11:40:00 par Théo Valet

On attend un peu plus d'infos

Cette suite du premier Atelier Rayza a été annoncée durant le Nintendo Direct Mini, bien que le jeu sera disponible sur PS4 et PC en plus d'être sur Switch. On a pas encore beaucoup d'infos à son sujet, on sait juste que le jeu sortira cet hiver et que l'on incarnera une nouvelle fois Ryza, l'héroïne du premier opus.Le jeu suivra bien évidement son prédecesseur et sera donc aussi un JRPG. On aura probablement plus d'infos dans les mois qui viennent.Voici le premier teaser, je vous conseille de mettre les sous-titres à part si vous parlez japonais courament.