Metacritic met un délai pour les critiques des joueurs sur les jeux

Publié le Mardi 21 juillet 2020 à 11:50:00 par Théo Valet

Au revoir le review-bombing

Vous connaissez probablement Metacritic, un site qui prend en compte les notes des musiques, des films, des séries, des jeux vidéos, etc. Ces notes et autres tests peuvent être réalisés par des professionnels, mais aussi par des gens lambda qui ont envie de faire part de leur expérience. Le gros problème, c'est que ces critiques pouvaient être publiées directement à la sortie du jeu. Si les professionnels ont accès en avance aux jeux, comme nous par exemple, ce n'est pas le cas des particuliers qui doivent attendre la sortie pour se les procurer.Une tendance est alors apparue sur la plateforme, le "review-bombing". Cette pratique est simple, les joueurs ou plutôt non-joueurs justement, mettent des notes négatives à certains jeux sans même y avoir joué, seulement pour le plaisir de les descendre. Pour contrer cette pratique de plus en plus répandue, Metacritic a implémenté un système retardant la sortie des notes et tests des joueurs lambda de 36 heures. Au moins, les professionnels sortiront de vrais tests étayés par leur expérience du jeu, et les autres consommateurs viendront après. C'est un bon pas en avant pour Metacritic et une très bonne idée qui, selon moi, aurait dû voir le jour plus tôt.