Maid of Sker est disponible

Publié le Mercredi 29 juillet 2020 à 10:30:00 par Riwan Hervouet

Pas de soubrette à l'horizon

Le studio Wales Interactive annonce la sortie de son nouveau jeu : Maid of Skeer, sur Steam, PS4, et Xbox One, déjà disponible pour 24,99 €.Maid of Sker est un survival-horror à la première personne, où vous incarnerez Thomas Evans dans sa lutte pour sauver la femme qu’il aime. Vous allez devoir explorer, sans armes, la vieille bâtisse de l’hôtel de Sker, et y survivre.