Planet Coaster revient dans une édition pour console

Publié le Mercredi 29 juillet 2020 à 10:00:00 par Théo Valet

La tête en bas

Le parc d'attraction ouvre de nouveau ses portes, cette fois-ci dans une version console remise au goût du jour afin de pouvoir jouer à la manette aussi agréablement qu'au clavier-souris. Il sortira en fin 2020 et sera donc sur PS4 et PS5 ainsi que sur Xbox One et Series X.Le jeu est développé par Frontier et le but est très simple : construisez vos parcs de montagnes russes. Il y a énormément de possibilités pour pouvoir faire tout ce que vous voulez et le partager ensuite avec les autres joueurs. Votre seule limite est votre imagination.