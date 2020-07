Othercide est désormais disponible

Publié le Mercredi 29 juillet 2020 à 11:00:00 par Solène Krawczyk

On part en croisade avec nos soeurettes

Le RPG tactique et sinistre Othercide est enfin sorti. Vous allez désormais pouvoir vous ranger aux côtés de vos bataillons de Soeurs (dit comme ça, c'est étrange) pour lutter contre les forces du Mâââl et vaincre le terrible démon Souffrance.Othercide est disponible sur PC , ainsi que sur Xbox One et PS4 via leurs boutiques digitales. Les joueurs Steam ont également accès à l'édition spéciale qui inclut le jeu complet, son OST et un artbook digital dans un pack à prix réduit. La version Switch du jeu arrivera plus tard dans l'année.Je vous laisse avec le dernier trailer proposé par Focus Home Interactive pour le lancement du jeu.