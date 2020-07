Greenland dévoile un court extrait

Publié le Mercredi 29 juillet 2020 à 10:45:00 par Théo Valet

Le blockbuster de l'été continue sa promo

Après plusieurs bandes-annonces, Greenland : Le Dernier Refuge nous en montre encore plus avec un extrait présentant le début des ennuis et les premières catastrophes qui se produisent. À ce rythme-là, on aura vu tout le film avant sa sortie, si ça continue. Et ce n'est pas forcément top pour un film catastrophe. Metropolitan croit vraiment en son film pour le placer d'avance en tant que "Blockbuster de l'été". L'attente est modérée de notre côté et il faudra voir le 5 août, le jour de sa sortie, pour voir ce qu'il en est.Pour rappel, dans Greenland, une comète est sur le point de frapper la Terre et de provoquer un enchaînement de catastrophes plus mortelles les unes que les autres pour l'Homme. On suit John Garrity, son ex-épouse Allison et leur fils Nathan qui vont essayer de rejoindre le dernier refuge sur Terre pour vivre heureux et probablement se remettre ensemble (oui je tiens les paris).L'extrait est ici :Et je vous remets la bande -annonce juste là :