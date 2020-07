Mad Catz sort la souris R.A.T Pro X3 Supreme en édition limitée

Publié le Mercredi 29 juillet 2020 à 11:40:00 par Théo Valet

J'aurais aimé des repose-paumes en poils de rat

Année du rat oblige, Mad Catz sort une édition limitée de sa nouvelle souris gaming, la R.A.T. Pro X3 Supreme. Elle promet d'être faite avec les meilleurs matériaux et composants actuels pour apporter des sensations et des performances optimales. Le packaging collector permet de stocker les différents modules interchangeables. Ces modules comprennent des repose-paumes, des repose-auriculaires, des repose-poignets, des patins de glissement et des molettes de défilement. Oui, vous pourrez vous amusez un moment rien qu'avec ça.La souris est construite sur un squelette "EXOFRAME" qui est en alliage de magnésium, une matière solide mais légère. Elle offre une résolution jusqu'à 16 000 DPI capable de suivre des vitesses de 400 pouces par secondes et une accélération de 50G. Tout ça en affichant un temps de réponse de 0.3 ms. Vous pourrez changer de profils DPI grâce à un seul bouton.Mad Catz ne s'est clairement pas foutu de nous pour cette édition avec une souris boostée comme jamais. Elle promet non seulement du confort mais aussi de l'efficacité. Bon après elle coûte 249,99€, ça picote au niveau du portefeuille mais que voulez-vous, c'est le prix de l'excellence.