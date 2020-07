La démo de Wait ! Life is Beautiful ! sera disponible le 6 août

Publié le Mercredi 29 juillet 2020 à 11:15:00 par Théo Valet

Un thriller psychologie interactif qui promet d'être intéressant

Dans Wait ! Life is Beautiful ! vous jouez un employé de bureau tout ce qu'il y a de plus normal, avec une vie simple et monotone. Un jour cependant, il va vouloir changer radicalement et va essayer d'aider les personnes qui pensent au sucicide afin de les sauver. Il faudra rentrer en contact avec eux, choisir les mots justes tout en cachant sa propre peur et son stress. Notre personnage est tout sauf un héros. Il est seulement humain.Comme vous avez pu le comprendre, le jeu traitera du suicide, de la dépression, de la peur. Il ne sera pas pour tous les joueurs et surtout pas pour les plus sensibles. Mais il promet une approche très intéressante en sensibilisant sur ces sujets et en éduquant à travers le prisme du jeu vidéo.Le prologue sera disponible le 6 août ici et le jeu entier sortira fin 2020. Il sera seulement sur PC via Steam.Je vous mets en-dessous le trailer fait dans un style dessin animé :Et une bande-annonce de gameplay :