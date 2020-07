BlazeSky, un jeu d'action RPG dans l'espace

Publié le Mercredi 29 juillet 2020 à 11:35:00 par Théo Valet

Bataille spatiale en vue mon commandant

BlazeSky c'est la rencontre entre Rebel Galaxy et Wing Commander. Vous êtes dans votre vaisseau spatial et vous allez découvrir un vaste monde rempli de systèmes et d'étoiles. S'ajoute à ça au moins 25 heures de gameplay narratif où vous pourrez rencontrer bon nombre de personnages venant de diverses civilisations. Le jeu est en 2,5 D et promet d'être simple à prendre en main et accessible. Les combats spatiaux ont l'air très sympa même s'ils semblent plutôt classiques.Le jeu sort en Accès Anticipé le 17 août prochain et arrivera en entier sur Steam en septembre.