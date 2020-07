Goner, prêt pour Kickstarter

Publié le Mercredi 29 juillet 2020 à 11:30:00 par Riwan Hervouet

Peut-être une très bonne idée, peut-être pas

Le studio indé Loco Players va lancer la campagne Kickstarter pour son jeu, Goner, ce 4 août. Le jeu est un survival-horror avec des dinosaures. Oui oui.Vous allez incarner Anthony Sanders, un fils qui est parti à la recherche de sa mère et de son équipe. Vos recherches vous ont mené sur une île avec la classique tribu « indigène » hostile et une faune composée de dinosaures.Le jeu est un jeu de survie classique offrant une gestion des besoins, de l’inventaire, et du craft. Il y aura donc plus un côté survie que horror visiblement.Le studio a voulu offrir un jeu avec des dinosaures, en solo, avec une narration importante et un coté survival-horror. Mais à voir qui les joueurs choisiront entre Goner, et Deathground, un autre jeu survival-horror avec des dinos, mais pas avec les mêmes objectifs, du tout.