Light of my Life, la critique du film

Publié le Jeudi 13 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Casey pas 3 pattes à un canard

Light of my Life est un film de Post-Apo assez classique fait par le frère de l’acteur qui joue Batman ! Eh oui ! Et vous le savez tous, Sylvain, comme Théo, entretient une relation particulière avec les mecs qui mettent les slips au-dessus du pantalon. Alors même si Casey Affleck n’en est pas un, il est le frère d’un, donc CQFD, le film a tout pour lui plaire.



Sauf que tout le monde a oublié un détail important du film, et Sylvain, lui, s’en rappelle très bien, et ça ne lui a pas fait plaisir…