- Le dessin du jour de SolÃ¨ne

Publié le Jeudi 13 août 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Le Seul et l'Unique Ivan

Vous savez, faire un dessin différent et intéressant tous les jours, c'est compliqué au bout de quelque temps. Solène a de plus en plus de mal à trouver des idées pour vous divertir. Alors quand elle a vu le trailer pour le Seul et Unique Ivan, elle s’est dit : en voilà une bonne idée ! Depuis, on a un gorille dans les locaux de Gamalive, qui est donc le stagiaire de Solène.Même si c’était à la base son idée, d'embaucher un peintre gorille, Solène a très vite déchanté quand elle a vu que le primate faisait de meilleurs dessins qu’elle…