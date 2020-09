- Bake 'n Switch bientôt disponible sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 4 septembre 2020 à 11:30:00 par Riwan Hervouet

Beaucoup de Switch tout ça

Il y a quelque temps, je vous avais parlé de Bake ‘n Switch un mixte entre Overcooked et Smash Bros. Le jeu est déjà sorti sur Steam, mais va bientôt sortir sur Nintendo Switch.Pour rappel, vous pourrez, jusqu’à 4 joueurs, incarner un boulanger qui doit défendre ses animaux faits de pâte. Pour les protéger, vous devrez les cuire au four, et exploser les animaux à la pâte moisie. Le jeu propose jusqu’à 100 niveaux différents, 7 types d’animaux de pâte, deux combats de boss, et une douzaine d’ennemis.