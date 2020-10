- The Uncertain: Light at the End est sorti sur PC et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 9 octobre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ça nous botte bien

Des fois, on tombe sur des petits jeux qui ont l'air sympa et dont peu de gens parlent. Alors on vous en parle. Et on est sur les rangs pour éventuellement le tester. The Uncertain: Light at the End vient de sortir sur PC et Nintendo Switch. Il sortira sur Xbox One et PS4 en 2021. Notez qu'il est proposé à moins de 15 €.Il s'agit d'un jeu de science-fiction en vue extérieure qui se déroule dans une Terre abandonnée par les humains et dominée par les robots. Vous incarnez Emily, qui va tenter de comprendre ce qui a pu se passer pour arriver à une telle situation.