- Worms Rumble pour décembre sur PS5, PS4 et PC

Publié le Vendredi 9 octobre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le ver est dans la pomme

Team17 a annoncé que son prochain jeu de petits vers, Worms Rumble, nouvel épisode de leur série culte, sortira sur PC, PS4 et PS5 au mois de décembre. La date précise n'a pas encore été dévoilée, soit dit en passant.Pour rappel, ce sera désormais du combat en temps réel, à 32 joueurs. Et le jeu sera cross-platform. Autrement dit, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous y jouez, vous pourrez tous vous affronter.Le jeu sera vendu une quinzaine d'euros seulement. Il est déjà disponible en précommande sur PC, via Steam, à 14,99 €.