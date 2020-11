Wartile Complete Edition sort sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 20 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de vikings

Les démons ont envahi les Terres du Nord et ravagent villes et villages. Les Dieux semblent absents et ne soutiennent plus leurs croyants... Les peuples sont capturés, asservis et envoyés dans les enfers. Un petit groupe de héros, que vous dirigez, va se dresser contre l'envahisseur surnaturel...Signé Deck13 Spotlight et Playwood Project, Wartile, déjà sorti il y a deux ans sur PC et au début de l'année sur PS4 et Xbox One vient de débarquer sur Nintendo Switch.Il s'agit d'un wargame au tour par tour, façon jeu de plateau avec des figurines, qui se déroule dans un univers viking.Cette Complete Edition comprend un DLC.