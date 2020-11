- Across the Demon realm 2, un petit jeu old-school développé par des français

Publié le Jeudi 19 novembre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Soutenez le développement indé français !

Après la sortie du jeu Across the Demon realm, signée du développeur indépendant Choloco, voici venir Across the Demon realm 2, sa suite.Ou pas tout à fait puisque le premier jeu était un jeu de stratégie et que ce numéro 2 sera un jeu de plateforme à l'ambiance médiévale/gore.S'inspirant de Ghouls'n Ghosts et de Castlevania, le développeur a décidé de lancer un petit Kickstarter pour financer son projet.Et je suis certain que ça vous tente.