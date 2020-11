- Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, la démo gratuite

Publié le Jeudi 19 novembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Bouge !

Une heure de sport ne vous suffit peut-être pas, ou vous regrettez votre abonnement à la salle... bref, vous faites du gras pendant le confinement...Nintendo a pensé à vous et vous propose le jeu Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise.De la boxe, du fitness, bref, de quoi bouger votre corps devant la télé. N'oubliez pas le petit fuseau moulant et le tee-shirt fluo pour aller avec.Le jeu complet sort le 4 décembre, la démo du jeu est d'ores et déjà disponible sur le Nintendo eShop, histoire de voir de quoi il retourne.