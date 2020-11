Publié le Jeudi 19 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Juste à tank

World of Tanks Console arrive sur PS5 et Xbox Series. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Ou éventuellement, que ces versions proposeront des temps de chargement réduits, une fluidité accrue et plus stable, une meilleure résolution et un temps de latence plus court que les versions consoles actuelles.Le jeu sera bien entendu compatible avec les anciennes versions, ou si vous préférez, vous retrouverez votre compte, tranquilou bilou.World of Tanks regroupe plus de 20 millions de joueurs sur PS4 et Xbox One. Les versions PS5 et Xbox Series étant désormais disponibles, ça devrait faire augmenter ce nombre.