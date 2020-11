- PS5 : la console sort aujourd'hui

Publié le Jeudi 19 novembre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

1, 2, 3, Fight !

Il y aura des pleurs. De joie et de déception. Il y aura des cris. De bonheur et de colère. Il va surtout falloir faire de la place sur le meuble télé, et trouver une prise HDMI libre...La PlayStation 5 est disponible en France dès aujourd'hui.Bon courage pour en trouver une si vous ne l'avez pas précommandée. Certains sites comme Auchan, Boulanger, CDiscount, Cultura, la Fnac, Leclerc ont annoncé qu'ils mettraient quelques unités en vente sur Internet : les sites ont été pris d'assaut et sont "tombés" en raison d'une affluence délirante. C'est pas avec la nouvelle édition du Bescherelles que ça arriverait, ça. Et pourtant... la très (très très très) grande majorité de ceux qui veulent l'acheter en auraient plus besoin qu'une console...Bon courage pour en trouver une même si vous l'avez précommandée, en fait.