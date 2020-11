Idée cadeau de Noël : Coffret Bugs Bunny 80 ans

Publié le Jeudi 19 novembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Quoi de neuf, docteur ?

Bug Bunny a 80 ans. L'occasion de lui rendre hommage via un coffret regroupant quelques 60 de ses dessins-animés. De 1940 à 1964 et même le petit court sur les 51 ans de notre lapin préféré sorti en 1997, vous retrouverez bon nombre de classiques indispensables pour votre culture Cartoon.Le coffret est vendu avec 3 Blu-ray, 1 figurine Pop qui fait peur et une lettre de Jerry Beck, historien du cinéma d'animation.Alors certes, il n'y a pas tous les épisodes de Bugs Bunny (il en existe un bon gros paquet). Mais avec plus de 7 heures de films, vous avez de quoi vous faire plaisir, très largement.Un cadeau totalement indispensable pour les fêtes. Le coffret sort le 2 décembre et sera vendu 99,99 €.