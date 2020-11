- Pokémon Go passe au niveau 50 avec Go Beyond

Publié le Jeudi 19 novembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une grosse mise à jour

Les joueurs l'attendaient depuis très longtemps... c'est désormais annoncé. Pokémon Go passe la seconde vitesse et lancer Go Beyond, la plus grande mise à jour de son jeu depuis le lancement.Au menu, un niveau max qui passe de 40 à 50. La mise à niveau va être rééquilbré. Des mises à jour sur la rencontre et la capture de Pokémon, la synchronisation des aventures, les aventures entre amis, les recherches sur le terrain, les cadeaux, sont également prévues.De nouvelles saisons, tous les 3 mois, seront lancées.A partir du 2 décembre, les Pokémon de la région de Kalos commenceront à apparaître, notemment Marisson, Boguérisse, Blindépique, Feunnec, Roussil, Goupelin, Grenousse, Croâporal, Amphinobi, Sapereau, Excavarenne, Passerouge, Braisillon, Flambusard, Hélionceau, Némélios et Trousselin.Enfin, de nombreux évènements sont prévus, dont la célébration de Noël.