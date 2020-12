- PUBG : la saison 10 est sortie

Publié le Jeudi 17 décembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Nouvelle carte, nouveaux butins

Hier sur PC, aujourd'hui sur consoles, la saison 10 de PlayerUnknown's BattleGrounds, plus connu sous le nom de PUBG, est désormais disponible.Elle intègre une nouvelle carte, Haven. Il s'agit de la carte la plus dense du jeu, à savoir une petite carte avec plein plein de choses dedans, le tout pour 32 joueurs qui vont s'affronter dans un environnement urbain. Plusieurs zones composent cette carte : Carbon Steelworks, Coal Yards, Industrial Zone, Residential Zone, The Overpass, et The Docks. Une nouvelle faction ennemie sera disponible sur la carte.De nouveaux mécanismes de jeu seront également intégrés, tels qu'un nouveau combattant IA ennemi appelé "The Pillar". Il s'agit d'une milice privée qui protègent les caches de butin de haut niveau. Vous retrouverez aussi un parachute de secours pour sauter des hauts bâtiments.Toutes les infos sont disponibles sur le site officiel du jeu.