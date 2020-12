Idée cadeau de Noël : Lego Brick Headz Le Mandalorien et l'enfant

Publié le Mercredi 16 décembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Je le veeeeeux !

Ces modèles LEGO® BrickHeadz™ à construire du Mandalorien et de l’Enfant permettent aux enfants de revivre des scènes épiques de la série Star Wars : The Mandalorian. Les fans vont apprécier les détails authentiques de la série, comme les armes emblématiques du Mandalorien : un fusil blaster et un pistolet blaster. L'Enfant possède des oreilles réglables qui lui permettent d’exprimer la joie ou la tristesse et est assis dans une nacelle qui « flotte » sur 4 éléments LEGO transparents.



On ne va pas se mentir, on aime tous les Lego. C'est même un crime, finalement, de laisser ça aux enfants, pousse-toi gamin, papa va te montrer comment ça se monte, arrête de chialer comme quoi c'est ton jouet, petit ingrat, je te dis que papa sait mieux faire que toi...Lego a justement sorti un Lego Brick Headz Le Mandalorien et l'enfant. Et ça, c'est forcément pour les papas. Bon, pour les mamans aussi, éventuellement, mais personnellement, dans mon cercle familial, ce serait plutôt pour papa.C'est mimi tout plein, choupinet, ça tient nickel sur un bureau ou une étagère pour faire joli et même la boîte est classe. C'est vendu 19,99 € dans toutes les bonnes boutiques.Bref, on adhère à 100%.