- Dry Drowning : un thriller sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 16 décembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Vous aimez les Visual Novels ?

VLG Publishing et le studio de développement Studio V s'apprêtent à sortir au premier trimestre 2021 le jeu Dry Drowning sur Nintendo Switch.Il s'agit d'un thriller d'investigation, sorte de Visual Novel proposant pas moins de 150 fils narratifs et trois fins totalement uniques à débloquer.Les joueurs incarneront Mordred Foley, un détective au passé trouble et sombre, qui évolue dans un monde lourd et pesant, dominé par des forces obscures... Un monde totalitaire où les "élites" dominent.Le jeu abordera des thèmes tels que le racisme, l'immigration, l'extrémisme politique et le sexisme.Le joueur aura des choix moraux à faire, qui influeront vraiment sur le jeu. La durée de vie est estimée à 20 heures.