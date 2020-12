Collection of Saga Final Fantasy Legend est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 16 décembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

3 jeux, 8 bits

Square Enix a sorti Collection of Saga Final Fantasy Legend sur Nintendo Switch. Cette compilation de trois jeux Final Fantasy est désormais disponible.Pour rappel, elle comprend The Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend II et Final Fantasy Legend III. Le premier est sorti sur GameBoy en 1990. Il s'agit de JRPG 8bits, classiques dans leur fonctionnement : exploration, combat...Le jeu est vendu 19,99 € sur le Nintendo eShop.