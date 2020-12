Ma belle-famille, Noël et moi, la critique du film de Noël

Publié le Mardi 15 décembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ni plus ni moins

En cette période, on a tous besoin de voir un bon gros film à la con sur Noël, comme il en existe des centaines, comme il y en a chaque année, comme on en a déjà vu un paquet.Et vous savez quoi ?On se moque constamment de ces films, on refuse tout net de les regarder, on les déteste... mais en vérité, il faut bien avouer qu'on les regarde quand même et qu'on y prend du plaisir...La preuve..