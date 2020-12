Au cœur des chefs-d'œuvre de Disney, un livre passionnant

Du décès de Walt Disney en 1966 jusqu’en 1984, l’aura des studios Disney s’était ternie. Les films d’animation, de qualité inégale, n’avaient plus le succès qu’ils avaient autrefois. Et puis, à compter de 1984, la roue commença à tourner. De nouvelles voix s’élevèrent à la tête du studio et des artistes talentueux se révélèrent.Au coeur des chefs-d’œuvre de Disney. Le second âge d’or : 1984-1995, écrit par Damien « Meeea » Duvot, est une plongée dans les coulisses de cette époque charnière, qui conduit à la création de certains des plus célèbres films d’animation Disney, comme La Petite Sirène, Le Roi Lion, ou encore Aladdin. Des aventures humaines palpitantes, des réécritures à foison, des coups de génie : la création des films Disney comme vous ne l’avez jamais imaginée !