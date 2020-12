Super Meat Boy Forever également sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 16 décembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Double steak

Il y a deux jours, nous vous annoncions la sortie de Super Meat Boy Forever sur PC, via l'Epic Games Store, pour le 23 décembre. Bonne nouvelle, le jeu sortira aussi sur Nintendo Switch. Et c'est prévu à la même date.On vous rappelle le pitch : Meat Boy et sa petite amie, Bandage Girl, ont eu un enfant : Nugget. Quand il est kidnappé par le terrible Dr Fetus, tous deux se lancent à la rescousse de leur rejeton.Le jeu bénéficiera d'une remise de 10% les premiers jours de sa sortie.