Hitman 3 : découvrez la cinématique d'ouverture

Publié le Mercredi 16 décembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Intro

IO Interactie a dévoilé unenouvelle vidéo de son Hitman 3. Le jeu sortira le 20 janvier prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une version Nintendo Switch est aussi prévue, mais elle ne sera jouable que via Streaming sur le Cloud.Cette cinématique d'introduction présente l'Agent 47 alors qu'il retrouve un ancien ami, Lucas Grey, et que tous deux se lancent à la poursuite des associés de l’organisation Providence.