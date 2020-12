- Nintendo dévoile tous ses jeux indés à sortir en 2021 sur Switch

Publié le Mercredi 16 décembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Tous ?

Among Us , de InnerSloth : Découvrez lequel de vos amis est un saboteur dans Among Us, le jeu de survie et de déduction sociale au succès fulgurant. Accomplissez diverses tâches en équipe sur un vaisseau spatial tandis qu'un imposteur tente de saboter le vaisseau et d'éliminer les autres joueurs. Vous pensez qu'un membre de l'équipage se comporte étrangement et pourrait être le saboteur ? Provoquez une réunion de crise pour tenter de percer son identité à jour en échangeant avec les autres joueurs ... mais assurez-vous d'être sûr de vous avant d'éjecter un joueur dans l'espace glacé et infini. Among Us sera lancé sur Nintendo Switch plus tard dans la journée et proposera du jeu multiplateforme !

Spelunky et Spelunky 2 , de Mossmouth - Avec Spelunky et Spelunky 2, aventurez-vous dans des cavernes et des tunnels redoutables en vous équipant du matériel de survie que vous trouverez sur votre chemin. Proposant des environnements denses qui regorgent de secrets, de surprises et de moments d'hilarité, chaque périple que vous entreprenez vous garantit une bonne dose de dangers et de plaisirs. Méfiez-vous des leprechauns, des fantômes, des poissons volants et des dindes affolées quand vous explorerez l'inconnu ! Plongez dans Spelunky et Spelunky 2, deux titres attendus sur Nintendo Switch pour l'été 2021.

Grindstone , de Capybara Games - Grindstone, le casse-tête survolté de CAPY fait une entrée fracassante sur Nintendo Switch. Pulvérisez des monstres pour réaliser des combos énormes et gagner de précieuses grindstones. Dépensez vos grindstones pour fabriquer un nouvel équipement, vaincre des ennemis vicieux, surmonter des obstacles et battre des boss gigantesques dans votre conquête de la montagne Grindstone. Tout au long de 200 niveaux plus brutaux les uns que les autres qui vous attendent, votre leitmotiv sera : progresser, massacrer, recommencer ! Grindstone sort aujourd'hui en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch.

Calico , de Peachy Keen Games - Des petites filles magiques, des cafés à chats et des animaux tout mignons : que demander de plus dans la vie ? Remplissez un café douillet d'adorables créatures, de jolis meubles, de décorations festives et de pâtisseries délicieuses. N'est-ce pas une façon idéale de passer la journée ? Vous pourrez commencer à vous détendre dans Calico sur Nintendo Switch un peu plus tard dans la journée.

Super Meat Boy Forever , de Team Meat - La suite très attendue de Super Meat Boy est arrivée ! Dans Super Meat Boy Forever, Nugget, l'adorable bébé de Meat Boy et Bandage Girl a été enlevé. Vos nerfs seront mis à rude épreuve à mesure que vous traverserez plusieurs mondes en sautant, en glissant et en vous battant à coups de poing et à coups de pied. Vous explorerez des milliers de niveaux créés à la main et agencés aléatoirement pour une expérience de gameplay unique à chaque partie. Préparez-vous à relever des défis intenses dans un univers regorgeant de boss, de secrets, de périls mortels, de musiques géniales, de graphismes fantastiques et de périls encore plus mortels ! La sortie de Super Meat Boy Forever sur consoles se fera exclusivement sur Nintendo Switch le 23 décembre.

Cyber Shadow, de Mechanical Head Studios - Foncez, tranchez, sautez et traversez des niveaux futuristes où vous attendent plus d'une douzaine de boss apocalyptiques dans ce jeu de ninja du genre action-plateforme. Dans un monde dominé par des formes de vie synthétiques, Shadow répond à un appel au secours désespéré. Il devra se frayer un chemin dans les ruines de Mekacity, déjouer des pièges et vaincre des hordes de monstres technologiques. Il sera même possible de scanner un amiibo de la série Shovel Knight pour recevoir un coup de main d'un personnage familier. Libérez les secrets des anciens pouvoirs de votre clan ninja dans Cyber Shadow, disponible sur Nintendo Switch le 26 janvier 2021.

Tunche , de LEAP Game Studios - Bénéficiant de superbes graphismes dessinés à la main, Tunche est un beat 'em up 2D qui se déroule dans la forêt amazonienne. L'aventure se joue avec l'un des cinq héros proposés, chacun d'entre eux disposant de ses propres compétences et caractéristiques. Parmi ces personnages, vous retrouverez notamment l'héroïne au chapeau issue du jeu de plateforme 3D A Hat in Time. Dévoilez les secrets de la jungle dans votre quête pour retrouver une bête mythique, le Tunche. À chacun de vos périples dans la forêt tropicale, vous emprunterez des chemins différents, vous affronterez des créatures fantastiques et vous vivrez une expérience unique. Doté d'un système de combat accrocheur de type hack-and-slash, d'un mode de jeu coopératif en local et d'une pincée de sorcellerie chamanique, ce titre vous offrira un voyage magique à travers les légendes et le folklore péruviens. Aventurez-vous dans la jungle avec Tunche, un titre qui sortira d'abord sur Nintendo Switch en mars 2021.

Very Very Valet, de Toyful Games : Prenez le volant pour récupérer, garer et rendre des voitures dans plus de 20 endroits différents. Jusqu'à trois autres joueurs peuvent se joindre à vous dans ce party game grisant et amusant. Very Very Valet mettra le turbo en exclusivité sur Nintendo Switch début 2021.

Fisti-Fluffs, de Playfellow Studio - Attention : les chatons sortent les griffes ! Ce jeu de type party game basé sur la physique met en scène de redoutables félins qui doivent en découdre pour triompher de leurs congénères.

Lors d'une présentation Nintendo Indie world, Nintendo a dévoilé les jeux indépendants qui viendront étoffer son catalogue cette fin d'année et en 2021.Tous les jeux prévus pour le moment sont ainsi dévoilés... mais la liste devrait bien évidemment s'agrandir au fil des mois.En attendant, vous aurez droit à : Among Us, Spelunky 1 et 2, Grindstone, Calico, Super Meat Boy Forever, Cyber Shadow, Tunche, Very Very Valet et Fisti-Fluffs.A découvrir en vidéo ci-dessous.