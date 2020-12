- Synthetik: Ultimate disponible sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 17 décembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Hardcore Gamers uniquement

Synthetik: Ultimate est désormais disponible sur Xbox one et Nintendo Switch. La version PS4 arrivera, on vous le rappelle, un peu plus tard.Développé par Flow Fire Games, Synthetik: Ultimate est un shooter tactique exigeant et destiné aux hardcore gamers qui vous envoie dans un monde envahi par les machines et leurs dieux. Et vous, qui allez les défoncer grâce à un gros arsenal d'armes et tout un tas d'équipement.Ces versions consoles intègrent l'extension Ultimate, disponible dès aujourd'hui gratuitement sur PC également.