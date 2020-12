(TEST) Twin Mirror (PS4,Xbox One,PC)

Publié le Mercredi 16 décembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

De l'autre côté du miroir

Vincent a demandé à filer Twin Mirror en test à un de ses potes les plus proches. "Je réponds de lui, il a une grande expérience de gamer, il adore les jeux Dontnod et il sait écrire, d'ailleurs je relirai et je corrigerai son test, vas-y, steuplé, je lui dois une faveur".On n'est pas dupe. Paumé au milieu de ses champs et de ses poules, Vincent n'a pas de proche. Ni d'ami. Donc encore moins d'ami proche. On soupçonne grandement ce "Steven" d'être une de ses personnalités doubles...Une sorte de jumeau ?