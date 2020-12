- Don’t Be Afraid : dès aujourd'hui, revivez vos peurs d'enfant

Publié le Jeudi 17 décembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Salut gamin !

Don't be Afraid vous propose d'entrer dans la peau d'un petit garçon de 11 ans. Au sens figuré, bien entendu, parce qu'au sens propre, ce serait problématique - et illégal.David, le petit garçon, est tombé entre les mains d'un psychopathe. Il va tenter de s'échapper de l'immense demeure de ce malade mental, et en découvrir tous les secrets.Le jeu sera disponible dès aujourd'hui sur Steam