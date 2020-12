- Wonder Woman 3 est déjà officialisé

Publié le Lundi 28 décembre 2020 à 10:00:00 par Walid Hamadi

Attendez, on n’a pas encore démoli le 2 !

Wonder Woman 1984 fait ce qu’il peut en cette période de pandémie et de cinémas fermés. Pour sa première semaine d’exploitation aux USA, il a récolté 16,7 millions de dollars alors qu’il avait cumulé depuis deux semaines 68,3 millions de dollars à l’international. Le meilleur lancement d’un film depuis les premiers confinements dans le monde, mais des critiques assez fraîches, notamment en Chine où le public a chuté de plus de 90% entre la première et la deuxième semaine.



Qu’à cela ne tienne ! Un troisième et dernier opus est déjà annoncé par Warner Bros. Avec Patty Jenkins qui reste aux commandes. La réalisatrice avait pourtant mis en doute sa participation à la suite de la saga si elle n’obtenait pas des garanties financières et une sortie de son œuvre dans les cinémas dans les années qui viennent. Rassurez-vous donc, il y aura bien une suite pour Gal Gadot mais ça sera la dernière puisque la Warner a bien précisé que WW3 sera la conclusion de la trilogie.



En attendant, vous aurez bientôt droit à la critique de Wonder Woman 1984 par Sylvain. Ce sera toujours ça de pris pour la plèbe française qui n’a pas droit de voir le film encore à ce jour.