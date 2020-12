L'Edito du Dimanche qui n'en est pas un

Publié le Dimanche 27 décembre 2020 à 15:30:00 par Vincent Cordovado

Quoi ? Il est 15h15 et pas l'ombre d'un édito qui se profile sur le site ? Mais comment est-ce possible ?Si vous nous lisez régulièrement, vous savez probablement que Cedric est en plein déménagement . Pas de bol pour lui, s'il a pensé à tout, il n'a pas du tout anticipé l'édito. Encore moins le fait qu'avoir un ordinateur rangé dans un carton, ça n'aide pas trop pour l'écrire au moment voulu.Bref, tout ça pour vous dire qu'il n'y aura pas d'édito du dimanche pour clôturer 2020. C'est dommage, Cedric avait prévu de terminer l'année avec panache, mais finalement, vu comme 2020 est bien merdique, mal la terminer de ce côté là, ça reste dans le thème.Mais il me dit de vous dire qu'il vous aime, qu'il espère que vous avez tous la santé mais qu'il est bien trop timide pour vous l'avouer.Sur ce, avant d'avoir des problèmes, je pars me cacher et j'en profite pour vous dire que la rédaction vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année quand même.