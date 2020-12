- 13 millions de copies de Cyberpunk 2077 ont été vendues

Publié le Jeudi 24 décembre 2020 à 11:00:00 par Walid Hamadi

De l’importance d’être un poids lourd

Que les investisseurs de CD Projekt Red se rassurent, Cyberpunk 2077 est un carton. Car c’est bien aux boursicoteurs que cette information s’adresse. Elle émane de l’éditeur directement dans l’espoir de rassurer les marchés qui avaient fait chuter lourdement l’action de la compagnie en Bourse. Après une perte de près de 2 milliards de dollars, il fallait réduire l’hémorragie et reprendre le contrôle de son image.



Ainsi l’on apprend qu’en 10 jours de commercialisation (jusqu’au 20 décembre), 13 millions de jeux Cyberpunk 2077 ont été vendues dans le monde, sur toutes les plateformes, en version physique comme dématérialisées. Cela en comptant les copies remboursées par l’éditeur. Car le jeu est désormais entaché d’une sale réputation à cause de ses nombreux bugs et de sa sortie absolument chaotique sur fond de pression sur les équipes de développement et de multiples retards. La catastrophe était telle que le triple AAA a été retiré du Store officiel de Sony en attendant qu’il soit corrigé pour tourner décemment sur les premiers modèles de PS4.



Dans ces 13 millions, il faut noter la vente de 8 millions de jeux via les précommandes. Un score pharamineux qui a permis au studio de rentrer dans ses frais immédiatement à la sortie du titre. Au total ce sont 780 millions de dollars qui ont été rapportés, et ce alors qu’on attend encore les versions dédiées à la PS5 et la Xbox Series X.



Donc encore une fois : chers actionnaires, rassurez-vous, ça ne va pas si mal. Par contre les joueurs attendent encore de sortir d’early access.