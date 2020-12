- Fatal Fury : First Contact est disponible sur Switch

Publié le Jeudi 24 décembre 2020 à 10:30:00 par Walid Hamadi

Mini Fury

Noël c’est la période des trucs tout mignons et cette sortie ne déroge pas à la règle. D’abord il s’agit d’un jeu qui sort sur la mignonne Switch. Avec des graphismes tous simples et tout mignons. C’est un revival d’un petit jeu sorti en 1999 sur la toute mignonne NeoGeo Pocket Color. Avec des personnages en SD tous mignons.



Fatal Fury : First Contact vient de faire son apparition sur le Nintendo eShop pour la mignonne somme de 7,99 €. Vous allez pouvoir faire des bagarres toutes mignonnes avec les fameux Terry Bogard, Geese Howard et Mai Shiranui. Cette version inclut une nouvelle attaque spéciale toute mignonne quand le joueur est proche de la mort : le Potential Power est ultra mignon et ultra letal nous dit-on. Joyeux Noël à tous les mignons fans de SNK !