Top des ventes de consoles en 2020

Publié le Jeudi 24 décembre 2020 à 10:15:00 par Théo Valet

On dit merci à la Pandémie !

L'année 2020 est bientôt finie et il est désormais temps de faire les comptes des ventes des consoles cette année. Ces chiffres auront bien évidemment été affectés par la pandémie qui nous touche actuellement et qui a mis en avant la petite dernière de Nintendo.Selon le site "SafteBettingSite", la Switch s'est vendue à 21.1 millions d'exemplaires durant cette année. Ce chiffre représente deux fois le nombre d'exemplaires de PS4 et de Xbox One cumulé, ce qui est tout simplement impressionnant même si ces dernières sont en fin de vie avec la sortie de leurs petites soeurs.Pour vous dire, la Switch a vendu 4 millions d'exemplaires au premier semestre de 2020, ça représente une croissance de 60% en une seule année. Au deuxième semestre, elle a continué son ascension avec 5,6 millions d'exemplaires vendu soit 160% de plus que l'année dernière.Durant le mois de juin, 11.6 millions de Switch ont été vendus et le nombre total de ventes a atteint 70.9 millions en novembre.La PS4 se trouve en deuxième position des consoles les plus populaires avec 8,3 millions d'unités vendus entre janvier et novembre contre 13.3 millions l'année précédente à la même époque, soit une baisse de 37%. En novembre, les ventes totales de PS4 ont été estimées à 114,2 millions de consoles.Pour ce qui est de la Xbox One, qui arrive en troisième position avec 2,7 millions d'unités vendus en 2020 et un score total de 48.7 millions de consoles vendu. 65% de ces consoles ont été vendues en Amérique du Nord. L'Europe est deuxième avec 12.2 millions d'unités vendues.Le succès de la Switch est dû aux gros jeux à succès qui sont arrivés sur la console comme Pokémon, The Legend Of Zelda, Mario ou encore Animal Crossing. Le jeu le plus vendu à ce jour est le très célèbre Mario Kart 8 Delux avec 26,8 millions d'exemplaires vendus. En deuxième position, on retrouve le jeu du confinement, le grand Animal Crossing : New Horizons avec 22.4 millions d'exemplaires. On a ensuite Super Smash Bros (19.9 M), The Legend of Zelda : Breath of the Wild (18.6 M) et Pokémon Sword/Shield (18.2 M).On verra comment l'année 2021 et l'arrivée de la nouvelle génération va rebattre les cartes de la guerre des consoles.