- Age Of Water accoste prochainement vos PC

Publié le Jeudi 24 décembre 2020 à 10:00:00 par Théo Valet

Sur l'océan, sur l'océan

La société russe Gajin Entertainement, derrière le très bon War Thunder, annonce son nouveau jeu en ligne : Age Of Water. Dans ce jeu, vous prenez la mer dans un monde postapocalyptique où la Terre à été totalement subermergée. A bord de votre propre bateau à moteur, vous allez voyager entre différentes colonies et vous battre contre d'impitoyables pirates. Il y aura aussi des quêtes à accomplir et des ressources à récolter. Vous pourrez totalement améliorer votre bateau en lui ajoutant toutes sortent d'éléments que se soit des armes ou de nouvelles coques et j'en passe.On n'a pas encore beaucoup d'informations sur ce jeu, mais une phase d'alpha devrait débuter prochainement, restez à l'écoute.