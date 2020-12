- Essayez Overwatch gratuitement jusqu’au 4 janvier

Publié le Jeudi 24 décembre 2020 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Si vous ne savez pas quoi faire de vos vacances et que vous voulez jouer à moindre frais, Blizzard est votre meilleur allié. Dès à présent et jusqu’au 4 janvier prochain, le jeu Overwatch est en essai gratuit sur toutes les plateformes (ou presque).Si vous n’avez pas encore acheté le FPS nerveux à succès, c’est l’occasion de le prendre sur Battle.net , le Playstation Store ou le Microsoft Store . Pour l’instant, pas de version Switch gratuite en vue. Si vous ne craquez pas après ça, au moins vous vous serez fait une opinion en attendant plus d’infos sur la suite Overwatch 2, qui sera dévoilée plus en détails lors de la BlizzCon des 19 et 20 février 2021.